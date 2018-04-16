Экс-генсек РФС назвал чемпионат России «осетриной второй свежести» 

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о чемпионате России.
"Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю — первой.
Я смотрю европейский футбол, а РФПЛ смотрю очень избирательно", — заявил Воробьев.
Также функционер оценил шансы "Спартака" в борьбе с «Локомотивом» за золотые медали чемпионата России.
"90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с "Зенитом" и «Краснодаром».
Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ", — подчеркнул он.
Ранее московский «Локомотив» на выезде обыграл столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.