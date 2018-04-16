Экс-генсек РФС назвал чемпионат России «осетриной второй свежести»

"Я сейчас российский чемпионат практически не смотрю, потому что, как говорят в одном известном романе, это «осетрина второй свежести». А я предпочитаю — первой.

Я смотрю европейский футбол, а РФПЛ смотрю очень избирательно", — заявил Воробьев.

Также функционер оценил шансы "Спартака" в борьбе с «Локомотивом» за золотые медали чемпионата России.

"90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с "Зенитом" и «Краснодаром».

Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ", — подчеркнул он.

Ранее московский «Локомотив» на выезде обыграл столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.