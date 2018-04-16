Команда «Металлист» сыграла в 29 этапе первенства Первого дивизиона

Матч между командами «Металлист» и «Команчи» состоялся на футбольном поле стадиона «Дворец пионеров-2» в минувшее воскресенье, 15 апреля.

игроки «Металлиста» вышли в основном составе, обыграв команду «Команчи» со счетом 5:0. По результатам воскресного матча, «Металлист» закрепился на третьей позиции турнирной таблицы в составе команд Первого дивизиона ЮВЛ.

Согласно источнику, воскресный матч для команды «Металлист» стал 28 в серии игр текущего сезона. Ранее игроки братеевской команды проводили кампании против «Атлетико», «Авто-Стандарт», «Экстрим Нетворкс-2», «Стандарт» и «Финиш».

В следующем туре команду «Металлист» ожидает встреча с «Автопилот ЛФК». Матч пройдет на стадионе «Нефтяник-1» в 18:40.