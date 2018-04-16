Юпп Хайнкес: «Байер» в отличной форме, они играют в очень сильный футбол"

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что полуфинал кубка Германии с «Байером» будет непростым. По словам немца, обе команды подходят к встрече в хороших кондициях.

— Участие в финале Кубка Германии — особенный момент для всех. Мы хотим туда попасть, но сначала нужно справиться с «Байером», это будет нелегко, — приводит TZ слова Хайнкеса. — «Бавария» здорово выступает в важных матчах, и наш соперник сейчас в отличной форме, они играют в очень сильный футбол. В кубковых встречах возможно все. Моя команда хорошо подготовлена, и мне нравится, что игроки подходят к матчу мотивированными.

Матч 1/2 финала Кубка Германии пройдет во вторник в Леверкузене. Начало игры в 21:45 (мск). Во втором полуфинале сыграют «Шальке» и «Айнтрахт».