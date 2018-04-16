В спортивном зале УВД по ЦАО будущие пожарные померились мастерством с полицейскими в товарищеском матче по волейболу

Товарищеский матч по волейболу между командой УВД по ЦАО и командой ГБПО «Технического пожарно-спасательного колледжа имени В. М. Максимчука» состоялся в спортзале Управления 12 апреля в 16:00. Команда полицейских победила со счетом 3:2.

С инициативой проведения турнира в честь предстоящего 300-летия российской полиции выступило руководство Отдела профессиональной подготовки УВД по ЦАО. Капитаном команды полицейских в этой игре был старший инструктор ОПП майор внутренней службы Сергей Назаров. По мнению полицейских, такие мероприятия помогают сплотиться коллективам подразделений, укрепляют и поддерживают товарищеский дух. Что касается молодежной команды колледжа, ребята показали отличную спортивную подготовку, они не спасовали перед старшим поколением и играли на равных.

Дух здорового соперничества и спортивного азарта царил на турнире. Инициатива попеременно переходила от одной команды к другой. И тем интересней становилось на площадке. Игра доставила большое удовольствие и играющим, и зрителям. По результатам товарищеского матча победа досталась команде полицейских, со счетом 3:2 они вышли вперед.

Руководство и личный состав УВД по ЦАО поздравляют волейболистов с победой! Такие товарищеские матчи способствуют повышению общественного престижа деятельности органов внутренних дел и авторитета их сотрудников.