Ещё
В спортивном зале УВД по ЦАО будущие пожарные померились мастерством с полицейскими в товарищеском матче по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В спортивном зале УВД по ЦАО будущие пожарные померились мастерством с полицейскими в товарищеском матче по волейболу 

Управа Пресненского района города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Товарищеский матч по волейболу между командой УВД по ЦАО и командой ГБПО «Технического пожарно-спасательного колледжа имени В. М. Максимчука» состоялся в спортзале Управления 12 апреля в 16:00. Команда полицейских победила со счетом 3:2.
С инициативой проведения турнира в честь предстоящего 300-летия российской полиции выступило руководство Отдела профессиональной подготовки УВД по ЦАО. Капитаном команды полицейских в этой игре был старший инструктор ОПП майор внутренней службы Сергей Назаров. По мнению полицейских, такие мероприятия помогают сплотиться коллективам подразделений, укрепляют и поддерживают товарищеский дух. Что касается молодежной команды колледжа, ребята показали отличную спортивную подготовку, они не спасовали перед старшим поколением и играли на равных.
Дух здорового соперничества и спортивного азарта царил на турнире. Инициатива попеременно переходила от одной команды к другой. И тем интересней становилось на площадке. Игра доставила большое удовольствие и играющим, и зрителям. По результатам товарищеского матча победа досталась команде полицейских, со счетом 3:2 они вышли вперед.
Руководство и личный состав УВД по ЦАО поздравляют волейболистов с победой! Такие товарищеские матчи способствуют повышению общественного престижа деятельности органов внутренних дел и авторитета их сотрудников.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
В спортивном зале ЦАО состоялся этап чемпионата ГУ МВД России по волейболу Более 600 плакатов к чемпионату мира по футболу разместят в городе Жители района встретятся с российским антропологом в библиотеке имени Михаила Светлова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Петуха кинули в тренера футбольного клуба2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение