Волейбол. «Динамо-Москва» в трёх сетах выиграло первый матч финальной серии

Все расклады финала женской Суперлиги обещали борьбу, но московское «Динамо», пользуясь ошибками Казани, закончило игру в трёх сетах.

Шансы — 50 на 50 Противостояние двух «Динамо» — казанского и московского — это уже настоящая классика российского женского волейбола. За последние семь лет одноклубницы сражались друг с другом в чемпионате России сразу шесть раз, а сезон-2018 подготовил уже седьмое очное противостояние. Девушки из Казани в период с 2011 по 2015 год неизменно оставляли соперниц из столицы с серебряными наградами, забирая себе золото, но в последние годы ситуация изменилась. Москвички выиграли титул в 2016 году, победив в финале «Уралочку», а в 2017-м сумели его защитить, выиграв противостояние с казанским «Динамо» в четырёх матчах финальной серии.

К финалу-2018 обе команды подошли с абсолютно равными шансами на итоговый успех. В активе обеих команд по пять титулов в истории чемпионатов России. В текущем сезоне они сумели по разу обыграть друг друга и поделить трофеи: Москве — Суперкубок, а Казани — Кубок России. В турнирной таблице подопечные Ришата Гилязутдинова финишировали выше, но преимущество домашних стен нивелировалось отсутствием лидера команды — Элицы Васильевой. Так что ни одну из команд в преддверии финала нельзя было считать фаворитом. Шансы — 50 на 50.

Кошки-мышки

Старт игры, как и ожидалось, получился равным. Пара удачных подач Веры Ветровой позволила столичному «Динамо» набрать пару первых очков, но классная игра казанских волейболисток на блоке позволила им выровнять положение. Подопечные Зорана Терзича до первой технической паузы шли на шажок впереди, а потому и на перерыв ушли лидерами — 8:6. У Натальи Гончаровой атаки поначалу получались лучше, чем у ведущих нападающих казанской дружины.

Сразу после перерыва москвички оторвались на три очка — 9:6. Но казанских девушек это не смутило: они мгновенно организовали преследование и счёт сравняли — 10:10. В середине первой партии кошки-мышки продолжились: хозяйки, атакуя с большим процентом эффективности, снова оторвались на два-три очка, но казанские доигровщицы постепенно настраивали свой прицел, и хозяйки, выиграв перед перерывом сразу четыре очка, вырвались вперёд — 16:15. Рывок в счёте хозяек воодушевил, и к концовке сета уже они получили весьма комфортное преимущество — 20:17. Терзичу пришлось использовать оба тайм-аута, чтобы объяснить своим подопечным их ошибки и возродить интригу — 20:20, причём подававшая Елена Гендель даже записала на свой счёт эйс. В решающий момент Казань чуть дрогнула: допустила две ошибки в ответственных моментах и отпустила Москву вперёд. «Желание не должно перехлёстывать», — наставлял команду Гилязутдинов, но не помогло: «Динамо» добыло победу в сете — 25:23.

Москва уходит в отрыв

На старте второй партии казанские злоключения продолжились. Наталья Маммадова , блеснув в середине первого сета двумя точными атаками, остальные мячи отправляла то в блок, то в аут. Ришат Гилязутдинов явно был недоволен действиями своей диагональной и посадил её на скамейку, однако игра Казани в атаке от этого лучше не стала — 4:8. А пока болельщики команды хозяев тосковали по Элице Васильевой, счёт на табло стал совсем уж неприятным — 5:10. Тренеру пришлось брать тайм-аут и провести строгую воспитательную беседу. При счёте 7:12 Казань наконец-то завелась и начала отыгрываться. Три классных подачи Дарьи Малыгиной — и вот на табло уже 11:12, а Зоран Терзич вынужден брать перерыв. Но и пауза не помогла — ещё один сложный ввод мяча в исполнении Дарьи — и счёт сравнялся! Равная борьба продолжалась вплоть до второго технического перерыва, а сразу после него москвички пошли в новый отрыв. В составе столичной команды здорово смотрелась либеро Дарья Талышева , поднявшая не один сложный мяч. Наталья Гончарова выигрывала очки с подачи, а Яна Щербань и Наталья Кроткова здорово завершала быстрые атаки. При счёте 22:18 казанские девушки ещё надеялись спасти партию, но так и не смогли. Второй сет остался за Москвой — 25:20.

У Казани атаки нет, у Москвы — есть

Казанскому «Динамо» нужно было срочно перезагрузиться, оставить весь негатив позади и начать матч с чистого листа — только там можно было зацепиться за первую игру. Однако просто так от тяжёлого багажа ошибок избавиться не вышло. У команды Гилязутдинова по-прежнему возникали серьёзные проблемы в атаке. Ни Воронкова, ни Маммадова никак не могли разыграться и больше ошибались, чем зарабатывали очки. Не слишком комфортно чувствовала себя в атаке и Котикова, которой приходилось много работать на приёме, — её раз за разом прихватывали блоком. У москвичек же получалось практически всё, а Гончарова солировала в команде Терзича.

При счёте 8:11 Гилязутдинов взял тайм-аут. Никакой паники в стане казанской команды не было: тренер спокойно объяснил вышедшей на площадке Филиштинской, как организовать атаку. Советы оказались к месту: Казань, несколько раз поймав соперниц блоком, выдала великолепную серию и вырвалась вперёд — 12:11. Хозяйки явно завелись, зарядились положительными эмоциями и стали играть с удовольствием. Где-то Казани ещё и везло: в итоге к перерыву уже 16:13. Когда на табло загорелось 14:18 Терзич использовал свой второй тайм-аут. Нужно пробивать до пола, вколачивать свои мячи в площадку — таким был посыл главного тренера столичного «Динамо». И вновь тренерская пауза оказалась своевременной: москвички после паузы охотно пользовались ошибками соперниц и в течение трёх минут сравняли счёт — 18:18. Концовка могла стать интригующей, но гостьи действовали практически безупречно, а хозяйки никак не могли искоренить свои ошибки. Московское «Динамо» закончило сет и матч без нервов — 25:22. Первый матч Казань проиграла со счётом 0:3, но шанс исправиться появится уже завтра.