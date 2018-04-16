Тренер Нигерии: Муса никогда не был замечен в негативном влиянии на команду

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал конфликт наставника ЦСКА с нападающим команды Ахмедом Мусой во время матча 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Во втором тайме встречи игрок был заменён, однако не пожал руки специалисту, уходя с поля. «Мы не в курсе, что случилось между Мусой и Гончаренко, поэтому не можем комментировать инцидент с рукопожатием. Отмечу только, что Ахмед очень дисциплинированный игрок и важный член сборной Нигерии. Это один из наших самых опытных игроков, лидер команды. Никогда ранее он не был замечен в негативном влиянии на нашу команду», — сказал Рор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным На пресс-конференции после матча с «Динамо» Гончаренко заявил, что считает подобные случаи внутренними и семейными делами команды, которые случаются в любом коллективе.