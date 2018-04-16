«Енисей» победил «Уралочку-НТМК» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

Красноярский «Енисей» на своей площадке в четырёх партиях обыграл «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) в первом матче серии за бронзу женской Суперлиги со счётом 3:1 (25:12, 20:25, 25:16, 25:18).

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Первый матч «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:12, 20:25, 25:16, 25:18). Счёт в серии: 1-0.

Второй матч серии до трёх побед состоится в Красноярске 17 апреля. В финале плей-офф российской Суперлиги сыграют казанское и московское «Динамо».