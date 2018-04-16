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Связующий Диас покинул «Енисей»
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Связующий Диас покинул «Енисей» 

Советский спорт 2 часа назад
33-летний кубинец провел в команде четыре сезона (2014-2018), он помог «Енисею» выйти в суперлигу.
Диас является серебряным призером чемпионата мира-2010.
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