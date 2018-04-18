Минспорт Украины отменил прямой запрет на участие спортсменов страны в турнирах в России

ТАСС , 18 апреля. Министерство молодежи и спорта Украины отменило прямой запрет на выступления спортсменов страны на соревнования, которые проводятся на территории России, но запретил финансировать их участие в указанных мероприятиях за счет государственного бюджета. Об этом сообщается в приказе ведомства, текст которого опубликовала Ассоциация спортивной борьбы Украины.

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Однако, согласно новому постановлению от 11 апреля текущего года, данный указ утратил силу. Вместо этого Министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано «воздержаться» от выступления на турнирах в России.