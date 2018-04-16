Спортсмены клуба «Динамо» выступят на чемпионате России по плаванию

Представители спортивного клуба «Динамо» в составе сборной Москвы примут участие в чемпионате России по плаванию. Напомним, что пловцы являются подопечными спортивного комплекса «Динамо» на Ленинградском шоссе.

— В состав команды вошли Александра Авдеева, Сергей Прокофьев , Данила Доленко, Иван Кустов, Елизавета Сусорова, — сообщили в пресс-службе дворца спорта «Динамо».

Турнир пройдёт с 20 по 25 апреля в спортивном комплексе «Олимпийский». В соревнованиях примут участия спортсмены не моложе 2003 г.р. и спортсменки не моложе 2005 г.р. (ео)