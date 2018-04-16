Ещё
Спортсмены клуба «Динамо» выступят на чемпионате России по плаванию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсмены клуба «Динамо» выступят на чемпионате России по плаванию 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Представители спортивного клуба «Динамо» в составе сборной Москвы примут участие в чемпионате России по плаванию. Напомним, что пловцы являются подопечными спортивного комплекса «Динамо» на Ленинградском шоссе.
— В состав команды вошли Александра Авдеева, Сергей Прокофьев, Данила Доленко, Иван Кустов, Елизавета Сусорова, — сообщили в пресс-службе дворца спорта «Динамо».
Турнир пройдёт с 20 по 25 апреля в спортивном комплексе «Олимпийский». В соревнованиях примут участия спортсмены не моложе 2003 г.р. и спортсменки не моложе 2005 г.р. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Матчи чемпионата России по водному поло пройдут на Ленинградке Собянин наградил победителей I Московской Олимпиады школьников мегаполисов мира Жители округа приняли участие в состязаниях по городошному спорту в парке имени Воровского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца1
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Петуха кинули в тренера футбольного клуба4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение