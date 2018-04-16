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Команды из Десеновского выиграли матчи второго тура Открытой футбольной лиги
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Команды из Десеновского выиграли матчи второго тура Открытой футбольной лиги 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Команды из поселения Десеновское 14 и 15 апреля приняли участие во втором туре Открытой футбольной лиги в Сосенском. Оба коллектива одержали победу.
— В первый игровой день наши ребята выступили против команды «Дэтроицк». Матч был напряженным, спортсмены из Десеновского пребывали в меньшинстве и уступали по счету два мяча, но в конце второго тайма собрались с силами и забили три, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Михаил Монин.
Он добавил, что футбольный клуб «Новые Ватутинки» тоже добился победы, обыграв коллег из Сосенского. Финальный счет — 5:2 в пользу спортсменов из Десеновского.
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