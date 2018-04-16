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Четвертый тур футбольного чемпионата состоялся в Марушкинском
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Четвертый тур футбольного чемпионата состоялся в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Очередные игры чемпионата «Марушкинская ночная лига» 13 апреля состоялись в парке «Ручеек» поселения Марушкинское. За несколько часов было сыграно четыре матча.
— Болельщики и спортсмены смогли насладиться захватывающими играми. Было видно, что каждая сборная активно готовилась. Что касается наших футболистов, то им в этот раз повезло. Команда «Крекшино» победила ребят из «Больших Покровов». Матч закончился со счетом 3:0, — прокомментировал организатор чемпионата «Марушкинская ночная лига» Виталий Агафошкин.
Отметим, что состязания проходят по круговой системе. Следующие игры состоятся 20 апреля.
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