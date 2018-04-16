Иван Гецко: У «Шахтера» наступил спад, пик которого пришелся на игру с «Динамо» 

— До матча вы верили, что «Динамо» может выиграть у «Шахтера»? — Да. И я об этом говорил. Во-первых, что-то подсказывало, что горняки, которых в последнее время все хвалили, могут недооценить соперника, несмотря на то, что это их главный конкурент в чемпионате. А во-вторых, «Динамо»-то терять было нечего. Проигрыш все восприняли бы как должное. Однако бело-синие пошли ва-банк и, думаю, удивили оппонента. Киевская молодежь, как для такого поединка, сыграла великолепно.
— Могут ли о себе давать отголоски вылета «Шахтера» из Лиги чемпионов? — Сейчас можно найти массу причин, почему горняки уступили, но проигрыш в Лиге чемпионов — не главный фактор такого результата подопечных Паулу Фонсеки. На мой взгляд, сейчас у оранжево-черных наступил спад. И его пик пришелся как раз на игру с «Динамо». В последнее время наставник донетчан состав практически не меняет, и это тоже одна из причин поражения, — цитирует Гецко «Команда №1».