Иван Гецко: У «Шахтера» наступил спад, пик которого пришелся на игру с «Динамо»

— До матча вы верили, что «Динамо» может выиграть у «Шахтера»? — Да. И я об этом говорил. Во-первых, что-то подсказывало, что горняки, которых в последнее время все хвалили, могут недооценить соперника, несмотря на то, что это их главный конкурент в чемпионате. А во-вторых, «Динамо»-то терять было нечего. Проигрыш все восприняли бы как должное. Однако бело-синие пошли ва-банк и, думаю, удивили оппонента. Киевская молодежь, как для такого поединка, сыграла великолепно.