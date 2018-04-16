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Радимов: борьба среди команд РФПЛ за путёвки в Лигу чемпионов обострилась
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Радимов: борьба среди команд РФПЛ за путёвки в Лигу чемпионов обострилась 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал итоги матчей 26-го тура российской Премьер-Лиги.
«Спартак» наступил на те же грабли, что и в начале сезона. Слишком самоуверенно они вышли на этот матч, и не было той жёсткости, той агрессии, которая у них существовала всегда. Они создавали голевые моменты и думали, что так и будет продолжаться дальше, а в итоге этого не получилось. Очень хороший матч провёл «Урал» — отсюда и поражение «Спартака». Этот результат обострил борьбу — не скажу, что за чемпионство, поскольку у нас без пяти минут чемпион «Локомотив, но за вторую-третью путёвку в Лиге чемпионов — точно. То же самое можно сказать и о ничьей ЦСКА в Уфе. Во-первых, „Уфа“ дома — это очень сильный соперник, и это уже все на себе ощутили. Могли проиграть, могли выиграть — ничья, потеря двух очков, и ситуация сейчас совершенно запутанная. Плюс „Краснодар“ выигрывает, не отстаёт „Зенит“. Эти четыре команды будут вести борьбу за путёвки в Лигу чемпионов. Эта борьба обещает быть очень интересной. И сейчас мы понимаем, что каждая команда может проиграть каждой. Поэтому даже нет смысла судить о том, у кого календарь труднее, а у кого легче. Все, кроме разве что „СКА-Хабаровск“, способны дать бой», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».
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