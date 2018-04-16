Артем Фидлер: У нас не было цели помочь «Локомотиву»

— Прекрасно понимали, что «Спартак» — это классная команда, действующий чемпион страны. У нас непростое турнирное положение, все научились играть в футбол, поэтому плотность в таблице очень высокая. Такие команды, как «Спартак», можно обыгрывать за счет самоотдачи и максимального использования голевых моментов.

РИА «Новости». У нас не было цели помочь «Локомотиву» или кому-то другому. «Урал» думал о себе, о том, как набрать три очка. А железнодорожники сами должны думать, как выиграть чемпионат, — передает слова Фидлера

«Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».