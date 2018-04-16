Ещё
Игрок «Спарты» дисквалифицирован на 7 матчей за удар ногой в лицо Бюттнера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Спарты» дисквалифицирован на 7 матчей за удар ногой в лицо Бюттнера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Игра состоялась в субботу, 14 апреля. «Витесс», который летом возглавит Леонид Слуцкий, победил 7:0.
Бюттнер ранее защищал цвета московского «Динамо».
Спорт-Экспресс: последние новости
Артем Фидлер: "Из "Локомотива" никто не звонил с благодарностью" "Зенит" разгромил "Анжи" в молодежном первенстве Натхо провел 200-й матч в чемпионатах России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Овечкин на грани катастрофы52
Петуха кинули в тренера футбольного клуба5
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение