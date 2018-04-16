Радимов: «Борьба за путевки в Лигу Чемпионов обещает быть очень интересной» 

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о борьбе между клубами РФПЛ за места в зоне Лиге Чемпионов.
"Поражение "Спартака" обострило борьбу, не скажу, что за чемпионство, поскольку у нас без пяти минут чемпион — «Локомотив», но за вторую-третью путевку в Лиге Чемпионов — точно… То же самое можно сказать и о ничьей ЦСКА в Уфе… Плюс «Краснодар» выигрывает, не отстает "Зенит". Эти четыре команды будут вести борьбу за путевки в Лигу Чемпионов. Эта борьба обещает быть очень интересной. И сейчас мы понимаем, что каждая команда может проиграть каждой", — цитирует бывшего футболиста Чемпионат.