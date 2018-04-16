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Волейболистки московского «Динамо» обыграли казанских одноклубниц в финале ЧР
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Волейболистки московского «Динамо» обыграли казанских одноклубниц в финале ЧР 

Газета.Ru 39 минут назад
Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над одноклубницами из Казани в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:20, 25:22) в пользу команды гостей.
Следующий матч серии до трех побед пройдет в Казани 17 апреля. Затем команды встретятся в Москве.
Действующим чемпионом России является московское «Динамо».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. 1-й матч "Динамо" (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 20:25, 22:25).
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