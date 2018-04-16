Волейболистки московского «Динамо» обыграли одноклубниц из Казани в первом матче финала ЧР

Счет встречи, прошедшей в Татарстане, — 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

Второй матч серии до трех побед пройдет в Казани во вторник.