Александр Перепелкин: Московское «Динамо» добавило в сыгранности

Волейболистки московского «Динамо» обыграли одноклубниц из Казани в первом матче финала ЧР «Было видно, что «Динамо» (Москва) стало сыграннее по сравнению с прошлыми матчами против нас. Они нашли оптимальный состав. По игре мы не особо уступили. Было несколько технических ошибок, что плохо для такого матча, так что будем смотреть. Результат обескураживающий. Чувствовалось, что мы вроде бы поймали какую-то игру после матчей Лиги чемпионов. Это все не так, как видите», — приводит РИА «Новости» слова Перепелкина

Казанское «Динамо» в понедельник уступило на своей площадке со счетом 0:3 гостьям из Москвы.