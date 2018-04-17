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Зоран Терзич: Был бы рад и одной победе в Казани
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Зоран Терзич: Был бы рад и одной победе в Казани 

Советский спорт 32 минуты назад
Александр Перепелкин: Московское «Динамо» добавило в сыгранности
«Я доволен двумя победами в Казани. Был бы рад и одной победе в этих матчах, если бы кто-то сказал до серии, что так сложится, а тут сразу две. Но еще ничего не ясно. Непонятно, сколько матчей еще будет в финале — один, два или три. Мы готовы к этому. Сегодня мы сыграли хуже, чем в первом матче, поэтому доволен не на 100% своей командой. Мы можем играть лучше», — приводит РИА «Новости» слова Терзича.
Московское «Динамо» во вторник в Казани выиграло со счетом 3:2 и повело в серии до трех побед 2-0.
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