Зоран Терзич: Был бы рад и одной победе в Казани

Александр Перепелкин : Московское «Динамо» добавило в сыгранности «Я доволен двумя победами в Казани. Был бы рад и одной победе в этих матчах, если бы кто-то сказал до серии, что так сложится, а тут сразу две. Но еще ничего не ясно. Непонятно, сколько матчей еще будет в финале — один, два или три. Мы готовы к этому. Сегодня мы сыграли хуже, чем в первом матче, поэтому доволен не на 100% своей командой. Мы можем играть лучше», — приводит РИА «Новости» слова Терзича. Московское «Динамо» во вторник в Казани выиграло со счетом 3:2 и повело в серии до трех побед 2-0.