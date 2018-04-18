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Антонио Конте: Завтра мы сыграем с очень сильной командой в лице «Бернли»
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Антонио Конте: Завтра мы сыграем с очень сильной командой в лице «Бернли» 

Советский спорт 54 минуты назад
Фото: Sports.ru
— Несомненно, сейчас нам предстоит провести два важных матча, с «Бернли» и полуфинал с «Саутгемптоном». Нелегко играть через несколько дней после каждого матча, и нашим игрокам нелегко восстанавливаться после этого, но мы должны показать свой максимум в этих двух турнирах. Сначала в лиге, а затем в Кубке Англии в воскресенье.
Завтра мы сыграем с очень сильной командой в лице «Бернли», с командой, которая проводит фантастический сезон, и будет непросто получить три очка. Но мы хотим постараться выиграть этот матч. Мы не можем так же начать матч, как это было в игре с «Саутгемптоном», мы должны постараться избежать этого, если хотим сохранить надежду на финиш в топ-4, — передает слова Конте официальный сайт «Челси».
Встреча пройдет 19 апреля на поле стадиона «Терф Мур» и начнется в 21:45 по московскому времени.
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