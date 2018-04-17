В чемпионате Боливии игрок устроил потасовку с тренером после замены

Полузащитник боливийского «Насьональ Потоси» Тьягу Дос Сантос устроил потасовку с главным тренером команды Эдгардом Малвестити после замены. Об этом сообщает «Советский спорт».

В матче 12-го тура чемпионата с командой «Спорт Бойс» (0:4) 33-летний бразилец после ухода стал выговаривать тренеру претензии, толкая и говоря оскорбительные вещи. Разнимать их пришлось запасным игрокам команды, а также главному арбитру, который показал Дос Сантосу красную карточку.

Ранее полузащитник выступал за «Спорт Бойс».

Ранее стали известны участники предсезонного Международного кубка чемпионов.