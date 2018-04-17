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В чемпионате Боливии игрок устроил потасовку с тренером после замены
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В чемпионате Боливии игрок устроил потасовку с тренером после замены 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник боливийского «Насьональ Потоси» Тьягу Дос Сантос устроил потасовку с главным тренером команды Эдгардом Малвестити после замены. Об этом сообщает «Советский спорт».
В матче 12-го тура чемпионата с командой «Спорт Бойс» (0:4) 33-летний бразилец после ухода стал выговаривать тренеру претензии, толкая и говоря оскорбительные вещи. Разнимать их пришлось запасным игрокам команды, а также главному арбитру, который показал Дос Сантосу красную карточку.
Ранее полузащитник выступал за «Спорт Бойс».
Ранее стали известны участники предсезонного Международного кубка чемпионов.
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