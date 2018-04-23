Гилерме: «Локомотив» привык, что в РФПЛ все матчи проходят очень сложно

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме отметил, что московская команда спокойно восприняла ничейные результаты матчей с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:0) в последних двух турах РФПЛ.

«Болельщики спрашивают, что случилось, почему после разгрома «Динамо» две ничьи подряд. Но я говорю, что это футбол. До сих пор для нас чемпионат не проходил легко. И до конца будет тяжело. Мы уже привыкли, что в чемпионате России все играют. Все матчи проходят очень сложно. Поэтому продолжаем верить, что всё будет нормально», — сказал Гилерме в эфире программы «8-16».