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Гилерме: «Локомотив» привык, что в РФПЛ все матчи проходят очень сложно
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Гилерме: «Локомотив» привык, что в РФПЛ все матчи проходят очень сложно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме отметил, что московская команда спокойно восприняла ничейные результаты матчей с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:0) в последних двух турах РФПЛ.
«Болельщики спрашивают, что случилось, почему после разгрома «Динамо» две ничьи подряд. Но я говорю, что это футбол. До сих пор для нас чемпионат не проходил легко. И до конца будет тяжело. Мы уже привыкли, что в чемпионате России все играют. Все матчи проходят очень сложно. Поэтому продолжаем верить, что всё будет нормально», — сказал Гилерме в эфире программы «8-16».
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