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«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля
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«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля 

LiveSport.Ru 17 апреля 2018
Фото: LiveSport.Ru
«Локомотив»
Московский «Локомотив» удерживает лидерство в турнирной таблице российского первенства. В 25 сыгранных матчах «красно-зеленые» набрали 55 очков.
Спартак потерял очки в матче с «Уралом» (1:2), а ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1), поэтому позиции «Локо» только укрепляются, а еще одна победа в «запасном» матче над «Ахматом» позволит команде увеличить отрыв от «красно-белых» до восьми пунктов.
Серьезных кадровых проблем у «Локомотива» сейчас нет. Также не забываем, что этой весной «железнодорожники» вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч в 1/8 финала «Атлетико» (0:3 и 1:5). Подопечные Юрия Семина сосредоточены на борьбе за титул на внутренней арене и крайне близки к своей цели.
В прошлом матче «Локомотив» разгромил «Динамо» со счетом 4:0, что доказывает оптимальное физическое и психологическое состояние команды.
Впереди у «Локо» сложные матчи с «Зенитом» и «Краснодаром», но победа над «Ахматом» практически гарантирует команде Семина чемпионство.
«Ахмат»
До победного поединка с «Тосно» (1:0) грозненцы не могли взять три очка в шести матчах подряд, заработав после зимнего перерыва только одно очко в противостоянии с безнадежным аутсайдером «СКА-Хабаровск» (0:0).
После поединка с «Рубином» (2:3) в отставку был отправлен главный тренер Михаил Галактионов, а уже под руководством Игоря Ледяхова команда таки добыла победу над скромным «Тосно».
Пока имеется лишь эмоциональная перезагрузка после смены главного тренера, как это часто бывает во многих командах, побеждавших в первом матче после отставки. В игровом плане особых изменений не видно, поэтому вряд ли кризис уже позади.
После 25-ти поединков чемпионата «Ахмат» занимает 10-е место в турнирке, но отрыв от переходного 13-го места составляет всего два пункта, поэтому вся борьба за выживание еще впереди.
Прогноз
В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года, когда поединок в Грозном завершился вничью — 1:1.
Cейчас «Локомотив» находится в великолепной форме и близок к завоеванию титула, а для этого крайне важно не терять очки в матчах со слабыми соперниками, да еще и дома.
«Ахмат» в своем нынешнем виде способен вести борьбу на самоотдаче и бороться за каждый мяч, поэтому наверняка попытается заставить «Локо» забыть об игре в футбол и устроить борьбу с большим количеством «грязных» эпизодов и фолов. Другое дело, что вряд ли гостям это удастся.
С точки зрения турнирной борьбы очки нужны обеим командам, но мы предлагаем не сомневаться в домашней победе «Локомотива». Москвичи еще успеют столкнуться с проблемами в следующих турах против более серьезных оппонентов, поэтому здесь подопечные Семина сделают все, чтобы одержать победу. Велика вероятность, что будет она разгромной, поэтому ставим на фору «Локомотиву» «-1» за 2,02.
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