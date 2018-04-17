ЦСКА — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 18 апреля

ЦСКА

Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» (1:0). В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:1.

Затем в рамках РФПЛ армейцы разгромили в Грозном «Терек» со счетом 3:0, а в ответном еврокубковом матче одержали выездную победу над «Лионом» (3:2), выйдя в четвертьфинал Лиги Европы.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Во время международной паузы армейцы сыграли контрольный матч с «Разянью», победив со счетом 4:0. А в последней встрече РФПЛ на выезде победили неуступчивый «Ростов» со счетом 2:1.

В четвертьфинале Лиги Европы ЦСКА сыграл с лондонским «Арсеналом», проиграв со счетом 1:4 на выезде и упустив победу в ответном домашнем матче 2:2. Между этими встречами ЦСКА в столичном дерби уступил «Динамо» (1:2).

В последнем матче армейский клуб на выезде сыграл вничью с «Уфой» — 1:1.

В результате ЦСКА с 45 очками занимает 4-е место, разница мячей 36-21. Лучший бомбардир команды с 8 голами и 3 ассистами — Витиньо, 5 голов и 4 передачи у Понтуса Вернблума, 4 гола и 5 ассистов у Бибраса Натхо.

3 гола и 7 результативных передач записал на свой счет Алан Дзагоев

«Амкар»

Пермский клуб в межсезонье арендовал у ЦСКА нигерийского нападающего Аарона Оланаре . Сезон команда начала вылетом из Кубка России.

В четвертьфинале пермяки на своем поле сыграл вничью 0:0 с выступающим в ФНЛ курским «Авангардом», но проиграли по пенальти — 6:7.

Под его руководством пермяки отстояли ничью с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге, но затем в домашнем матче, который они проводили в Уфе, они проиграли тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Матч с «Локомотивом» для «Амкара» был домашний, но провели его они в Москве, в «Черкизове», где одержали неожиданную победу со счетом 2:1.

В следующем матче «Амкар» на выезде одержал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0), но в последнем матче был разгромлен в Казани «Рубином» со счетом 0:3.

В чемпионате России пермяки расположились на 13-й строке таблицы с 28 очками. До спасительного 12-го места — всего 2 очка.

В первом круге пермяки уступили со счетом 0:1. В прошлом сезоне ЦСКА победил в Перми со счетом 2:0, а в Москве команды сыграли вничью 2:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,35.

За успех «Амкара» предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

Подопечные Гончаренко не могут победить уже четыре матча подряд и пропускают в последних шести встречах. «Амкар» при Евсееве прибавил и не боится авторитетов, в чем убедились «Зенит» и «Локомотив». Стабильности пермякам не хватает, но забить на выезде они способны. Матч скорее всего завершится результативной ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,62 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа „Амкара“ +2 гола» — за 1,61.