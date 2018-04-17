«СКА-Хабаровск» проведет на матч с «Динамо» за билет в кино

«СКА-Хабаровск» приглашает болельщиков в кино. Гости премьеры фильма «Тренер» смогут бесплатно прийти на футбольный матч с московским «Динамо», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу хабаровского клуба.

На первый сеанс фильма режиссера Данилы Козловского в «Гигант» 19 апреля придут игроки и тренерский состав «СКА-Хабаровск». Перед началом показа в 19:00 они проведут автограф-сессию. Фильм начнется в 19:30, билеты можно купить в кассах кинотеатра.

Каждый зритель премьеры сможет бесплатно пройти на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва), говорится в сообщении пресс-службы армейцев. Игра пройдет на стадионе им. Ленина в воскресенье, 22 апреля в 18:00.

Напомним, хабаровчане находятся на последнем месте турнирной таблицы РФПЛ. После зимнего перерыва с учётом кубкового матча с «Шинником» футболисты СКА на протяжении 660 минут не могут поразить ворота соперников. От зоны стыковых матчей их отделяет 11 очков.