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ФК «Амхат» будет три дня тренироваться на запасном поле стадиона «Спартака»
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ФК «Амхат» будет три дня тренироваться на запасном поле стадиона «Спартака» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Ахмат» будет готовиться к матчу чемпионата России против "Спартака" на запасном поле «Открытия-Арены» в Тушине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
Встреча 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 23 апреля на «Открытие-Арене» в Москве. В среду грозненцы в перенесенном матче 23-го тура чемпионата страны на выезде сыграли вничью со столичным «Локомотивом» — 0:0.
"После игры с «Локомотивом» наша команда осталась в Москве, и здесь будет готовиться к матчу со «Спартаком». Сегодня были восстановительные мероприятия в отеле. Затем три дня будем тренироваться на запасном поле в Тушине, на котором ранее занимались сборные Аргентины и Бразилии. Такое решение было принято тренерским штабом, чтобы оставалось больше времени на подготовку к игре", — сказали в пресс-службе.
Ранее перед товарищескими матчами со сборной России на запасном поле «Открытия-Арены» тренировались команды Аргентины (11 ноября, 0:1) и Бразилии (23 марта, 0:3).
После 26 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Спартак» располагается на второй строчке с 50 очками.
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