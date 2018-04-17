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«Мурман» планирует подать заявку на участие в Суперлиге-2018/19 по хоккею с мячом
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«Мурман» планирует подать заявку на участие в Суперлиге-2018/19 по хоккею с мячом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккейный клуб «Мурман» планирует подать заявку на участие в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19, окончательное решение будет зависеть от бюджета команды. Об этом ТАСС сообщил директор и главный тренер мурманского клуба Сергей Чернецкий.
"Мурман" в прошедшем сезоне стал победителем Высшей лиги, обыграв в финальном двухматчевом противостоянии «Саяны» из Абакана (4:2, 4:5), и завоевал право на участие в Суперлиге российского чемпионата в следующем сезоне.
"Мурман" планирует подать заявку на участие в Суперлиге сезона-2018/19, но все будет зависеть от финансовой составляющей клуба, — сказал Чернецкий. — Нужно понимать, что для игры в Суперлиге требуется определенный бюджет. Это и перелеты на восток на игры с хабаровским СКА, «Байкал-Энергией», «Енисеем», и определенные требования к оснащению стадиона, обеспечению безопасности, а также много других нюансов. В данный момент не могу назвать точные сроки, так как каждый день что-то решается, окончательное решение может быть принято как завтра или через неделю, так и через месяц".
"Основной бюджет клуба состоит из дотаций городского и регионального бюджета, поэтому, несомненно, требуется привлечение новых спонсоров. Конечно, хотелось бы подарить городу участие команды в элите российского чемпионата, но нужно все адекватно взвесить и отталкиваться от бюджета команды", — добавил Чернецкий.
Действующим победителем чемпионата России по хоккею с мячом является хабаровский «СКА-Нефтяник», обыгравший в финальном матче красноярский «Енисей» со счетом 8:1.
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