Поход за бронзой чемпионата России начался для «Уралочки» с поражения

«Уралочка-НТМК» с поражения начала серию за бронзовые медали чемпионата России. 16 апреля свердловские волейболистки на выезде уступили красноярскому «Енисею», передает "Уралинформбюро"

Одержать победу уралочки смогли лишь во втором сете — 25:20. В первом, третьем и четвертом с приличным преимуществом сильней оказывались хозяйки площадки — 25:12, 25:16, 25:18.

"Сегодня «Енисей» смотрелся лучше «Уралочки» во многих компонентах, но хотел бы отметить прием, здесь наша команда сегодня оказалась слабее. Но серия продолжается, и я думаю, что следующие игры сложатся для нас иначе, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками", — заметил после игры главный тренер свердловского клуба Николай Карполь

Второй матч в серии до трех побед пройдет 17 апреля также в Красноярске.