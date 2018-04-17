Ещё
Поход за бронзой чемпионата России начался для «Уралочки» с поражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поход за бронзой чемпионата России начался для «Уралочки» с поражения 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
«Уралочка-НТМК» с поражения начала серию за бронзовые медали чемпионата России. 16 апреля свердловские волейболистки на выезде уступили красноярскому «Енисею», передает "Уралинформбюро".
Одержать победу уралочки смогли лишь во втором сете — 25:20. В первом, третьем и четвертом с приличным преимуществом сильней оказывались хозяйки площадки — 25:12, 25:16, 25:18.
"Сегодня «Енисей» смотрелся лучше «Уралочки» во многих компонентах, но хотел бы отметить прием, здесь наша команда сегодня оказалась слабее. Но серия продолжается, и я думаю, что следующие игры сложатся для нас иначе, мы сделаем выводы и проведем работу над ошибками", — заметил после игры главный тренер свердловского клуба Николай Карполь.
Второй матч в серии до трех побед пройдет 17 апреля также в Красноярске.
Уралинформбюро: последние новости
Паралимпийская чемпионка из Нижнего Тагила засудила немецкую газету На турнире по самбо в Академическом разыграли 16 комплектов наград МОК оплатит питание российских спортсменов на Олимпиаде-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке2
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ191
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Полиция поместила под защиту арбитра Оливера
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение