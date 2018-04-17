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«Мурман» планирует подать заявку на участие в Суперлиге по хоккею с мячом в сезоне 2018/19
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«Мурман» планирует подать заявку на участие в Суперлиге по хоккею с мячом в сезоне 2018/19 

SPORT24.ru 22 минуты назад
«Мурман» в прошедшем сезоне стал победителем Высшей лиги и завоевал право на участие в Суперлиге российского чемпионата в следующем сезоне.
«”Мурман” планирует подать заявку на участие в Суперлиге сезона-2018/19, но все будет зависеть от финансовой составляющей клуба. Нужно понимать, что для игры в Суперлиге требуется определенный бюджет. Это и перелеты на восток на игры с хабаровским СКА, «Байкал-Энергией», «Енисеем», и определенные требования к оснащению стадиона, обеспечению безопасности, а также много других нюансов. В данный момент не могу назвать точные сроки, так как каждый день что-то решается, окончательное решение может быть принято как завтра или через неделю, так и через месяц.
Основной бюджет клуба состоит из дотаций городского и регионального бюджета, поэтому, несомненно, требуется привлечение новых спонсоров. Конечно, хотелось бы подарить городу участие команды в элите российского чемпионата, но нужно все адекватно взвесить и отталкиваться от бюджета команды», — рассказал директор и главный тренер мурманского клуба Сергей Чернецкий.
Его слова приводит
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