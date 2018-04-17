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Гранкин возвращается в «Динамо»
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Гранкин возвращается в «Динамо» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Олимпийский чемпион, волейболист «Белогорья» Сергей Гранкин снова подпишет контракт с «Динамо». Об этом сообщает «Р-Спорт». 33-летний Гранкин выступал за «Динамо» до 2017 года в течение десяти сезонов. Затем он подписал контракт с «Белогорьем» на год.
В составе белгородского клуба Гранкин стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), но остался без медалей чемпионата России.
В финальной серии Суперлиги встретятся казанский "Зенит" и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» поспорит за бронзу с «Кузбассом».
Расписание и результаты матчей плей-фф — здесь
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