Гранкин возвращается в «Динамо»

Олимпийский чемпион, волейболист «Белогорья» Сергей Гранкин снова подпишет контракт с «Динамо». Об этом сообщает «Р-Спорт». 33-летний Гранкин выступал за «Динамо» до 2017 года в течение десяти сезонов. Затем он подписал контракт с «Белогорьем» на год.

В составе белгородского клуба Гранкин стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), но остался без медалей чемпионата России.

В финальной серии Суперлиги встретятся казанский "Зенит" и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Московское «Динамо» поспорит за бронзу с «Кузбассом».

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