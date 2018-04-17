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Фернандеш и Эдер готовятся к матчу с «Ахматом»
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Фернандеш и Эдер готовятся к матчу с «Ахматом» 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш восстановился от повреждения и готовится к перенесенному матчу 23-го тура премьер-лиги с «Ахматом». Как заявил главный тренер лидера чемпионата России Юрий Семин, все игроки основного состава готовятся к игре, которая состоится в среду на «РЖД Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.
— Фернандеш готовится к игре, он может сыграть, — отметил Семин. — Также готов сыграть и Эдер, и все остальные футболисты — команда готовится в полном составе. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, Фернандеш по состоянию здоровья пропустил встречу 26-го тура с «Динамо» (4:0), а Эдеор в этой игре получил ушиб и был заменен на 56-й минуте.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится завтра, 18 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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