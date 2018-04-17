Новосибирское «Динамо» стало девятым в чемпионате России

Новосибирское «Динамо» выиграло у ногинского "Спартака" со счетом 82:72 в матче турнира за 9 — 11-е места женской Премьер-лиги. Самой результативно стала баскетбоистка новосибирского клуба Виктория Черен, набравшая за матч 21 очко.

Таким образом, новосибирский клуб занял девятое место в чемпионате России. Ногинский клуб стал 11-м. Десятое место занял московское «Динамо», проиграв новосибирскому со счетом 69:76, но выиграв у ногинского «Спартака» — 87:61.

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Матчи за 9 — 11-е места

"Динамо Н" (Новосибирская область) — «Спартак Нг» (Ногинск) — 82:72 (24:23, 19:14, 17:15, 22:20)