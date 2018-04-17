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Российские футбольные клубы хотят воссоздать Кубок лиги
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Российские футбольные клубы хотят воссоздать Кубок лиги 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что ведущие клубы страны хотят воссоздать Кубок лиги. Слова функционера приводит ТАСС.
"Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, «Краснодар».
Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.
Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру", — заявил Прядкин.
Кубок лиги был проведет однажды. В 2003 году победителем турнира стал «Зенит». 16 команд играли на выбывание.
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