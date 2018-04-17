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Самарская команда заняла пятое место в студенческом чемпионате Поволжья по спортивному программированию
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Самарская команда заняла пятое место в студенческом чемпионате Поволжья по спортивному программированию 

Волга Ньюс 1 час назад
В чемпионате приняли участие 69 команд, представляющих вузы Астрахани, Волгограда, Воронежа, Иннополиса, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы, Челябинска, Ярославля, Самары и Тольятти. Кроме команд вузов к участию приглашали лучшие команды школьников.
В первый день соревнований были проведены игровой тур, пробный тур и тур April Challenge 1.5. В рамках игрового тура команды должны были разработать собственного бота, в задачу которого входило «чинить» протекающие трубы. В каждом раунде боты четырех команд конкурировали друг с другом за возможность «починить» как можно больше протечек.
Пробный тур предназначался для знакомства с системой тестирования, с которой участникам предстояло работать на основном туре, и он плавно перетёк в тур April Challenge 1.5. Этот тур когда-то был задуман как первоапрельский, содержащий задачи-шутки. И хотя сроки чемпионата несколько сместились к середине месяца, задумка участникам понравилась, и каждый год в первый день чемпионата в течение полутора часов команды решают задачи с неполными условиями, до части которых нужно догадаться. В этот раз успех сопутствовал команде Самарского университета #1.
Основной тур чемпионата состоялся 14 апреля. Три человека в команде, один компьютер на команду, 12 задач и пять часов времени — таковы правила командных студенческих соревнований. Задачи требуют от участников хорошего знания различных разделов математики, умения формализовать задачу и построить нетривиальный алгоритм, навыков работы в среде программирования, организации внутрикомандного взаимодействия.
В итоге первое место заняла команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета РАН. Второе место — команда МГУ, третье место — команда Университета Иннополис. Команда Самарского университета заняла пятое место.
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