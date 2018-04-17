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«Чеваката» обыграла ногинский «Спартак-2»
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«Чеваката» обыграла ногинский «Спартак-2» 

Вологда.рф 26 минут назад
Фото: Вологда.рф
Вологодские баскетболистки продолжают серию беспроигрышных игр. Накануне девушки сыграли против ногинских спортсменок.
Матч прошел в СКК «Вологда». Первый тайм закончился со счетом 13:13, после чего «пчелки» собрались и уверенно обыграли соперниц, не оставив им шансов. Каждый следующий период игры они вели в счете, а итоговый счет составил 76:52 в пользу «Чевакаты».
Лучшую игру в этом матче показала Анаставия Вакулина, заработавшая 15 очков. Еще по 10 очков команде принесли Любовь Турченюк и Анна Бежелукова.
Следующую игру против ногинского «Спартак-2» вологжанки проведут 17 апреля. Матч начнется в 18 часов в СКК «Вологда» на Конева, 2в.
Напомним, что игры проходят в рамках чемпионата России второго дивизиона Суперлиги. Еще до его окончания «Чеваката» стала победителем, обойдя соперников по числу набранных очков.
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