«Чеваката» обыграла ногинский «Спартак-2»

Вологодские баскетболистки продолжают серию беспроигрышных игр. Накануне девушки сыграли против ногинских спортсменок.

Матч прошел в СКК «Вологда». Первый тайм закончился со счетом 13:13, после чего «пчелки» собрались и уверенно обыграли соперниц, не оставив им шансов. Каждый следующий период игры они вели в счете, а итоговый счет составил 76:52 в пользу «Чевакаты».

Лучшую игру в этом матче показала Анаставия Вакулина, заработавшая 15 очков. Еще по 10 очков команде принесли Любовь Турченюк и Анна Бежелукова.

Следующую игру против ногинского «Спартак-2» вологжанки проведут 17 апреля. Матч начнется в 18 часов в СКК «Вологда» на Конева, 2в.

Напомним, что игры проходят в рамках чемпионата России второго дивизиона Суперлиги. Еще до его окончания «Чеваката» стала победителем, обойдя соперников по числу набранных очков.