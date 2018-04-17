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Вологодские волейболистки победили в чемпионате России по волейболу
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Вологодские волейболистки победили в чемпионате России по волейболу 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Четыре команды студенческих волейбольных команд сражались за победу в финале 1 лиги Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Соревнования северо-западного федерального округа прошли в Вологде.
В первый день на паркет вышли команды областной столицы и Мурманска, игра закончилась победой вологжанок. Также сыграли представительницы Архангельска и Пскова. Победа досталась гостям из столицы Поморья.
Во второй игровой день вологодские волейболистки провели матч со спортсменками из Пскова. Игра завершилась уверенной победой вологжанок со счетом 3:1. Спортсменки из Мурманска обошли соперниц из Архангельска. В завершающий день вологжанки сыграли с гостями из Архангельска, а мурманчанки против команды Пскова.
По итогам соревнований первое место заняла команда Вологодского госуниверситета. Девушки провели три победных игры, заработав 8 очков. На втором месте команда Архангельска, одержавшая одну победу и заработавшая 5 очков. На третьей позиции Мурманчанка — у них одна победа и три очка.
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