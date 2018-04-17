Вологодские волейболистки победили в чемпионате России по волейболу

Четыре команды студенческих волейбольных команд сражались за победу в финале 1 лиги Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Соревнования северо-западного федерального округа прошли в Вологде.

В первый день на паркет вышли команды областной столицы и Мурманска, игра закончилась победой вологжанок. Также сыграли представительницы Архангельска и Пскова. Победа досталась гостям из столицы Поморья.

Во второй игровой день вологодские волейболистки провели матч со спортсменками из Пскова. Игра завершилась уверенной победой вологжанок со счетом 3:1. Спортсменки из Мурманска обошли соперниц из Архангельска. В завершающий день вологжанки сыграли с гостями из Архангельска, а мурманчанки против команды Пскова.

По итогам соревнований первое место заняла команда Вологодского госуниверситета. Девушки провели три победных игры, заработав 8 очков. На втором месте команда Архангельска, одержавшая одну победу и заработавшая 5 очков. На третьей позиции Мурманчанка — у них одна победа и три очка.