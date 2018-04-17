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Матиас Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов"
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Матиас Краневиттер: «Зенит» обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер считает, что его комнаде по силам попасть в первую тройку по итогам чемпионата России и завоевать путевку в Лигу чемпионов на сезон-2018/19. За пять туров до конца турнира питерцы занимают пятое место, набрав 45 очков. Отставание от занимающего третью строчку «Краснодара» — 2 очка.
— Не то, что мы математически подсчитываем очки, однако прекрасно понимаем — «Зенит» просто обязан в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, — цитирует Bobsoccer Краневиттера. — Просто потому, что это «Зенит». Вы правы — все зависит от нас. Если мы будем играть сердцем, бороться в каждом матче с первой до последней минуты, то нам по силам обеспечить место в Лиге чемпионов.
Наша команда очень сильно изменилась. В «Зенит» пришло много молодых игроков, особенно в ходе летнего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру. Повторюсь, несмотря на то, что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займем первого места в чемпионате России.
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