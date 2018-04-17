«Рома» близка к покупке полузащитника загребского «Динамо» Чорича

Полузащитник «Динамо» (Загреб) Анте Чорич может начать следующий сезон в «Роме», сообщает Tuttomercatoweb.

Полуфиналист Лиги чемпионов уже предложил хорватам шесть миллионов евро за 21-летнего игрока национальной команды. И уже во вторник совет директоров «Динамо» может одобрить сделку.

В нынешнем сезоне Чорич, выступающий на позиции атакующего или центрального полузащитника, забил три гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах чемпионата Хорватии.

В мае 2016 года он дебютировал в национальной сборной в товарищеском матче с Молдавией (1:0). Чорич был в составе сборной Хорватии на Евро-2016, но ни разу не вышел на поле.