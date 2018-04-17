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Матиас Краневиттер: «Лимит? Мне и другим иностранцам остается доказывать, что мы достойны играть»
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Матиас Краневиттер: «Лимит? Мне и другим иностранцам остается доказывать, что мы достойны играть» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сказал, что не обращает особого внимания на критику со стороны болельщиков. Также аргентинский хавбек отметил, что команду на этой неделе ожидают непростые игры в чемпионате России против «Динамо» и тульского «Арсенала».
— Последнее время игра «Зенита» подвергается критике за бледную, по мнению болельщиков, игру, и низкую результативность. Как вы воспринимаете эту критику?
— Скажу так: в футболе возможно всякое. Например, не удалось реализовать моменты, и игра завершилась совсем не так, как должны была завершиться по логике событий, — цитирует Bobsoccer Краневиттера. — На самом деле мы не обращаем на критику особого внимания. Нам важно побеждать, играть с высоко поднятой головой и с предельной самоотдачей. А вот здесь нас упрекнуть не за что — мы стараемся действовать так в каждой игре.
— «Зениту» предстоит сложнейшая неделя — в среду матч с борющимся за выживание «Динамо», в воскресенье игра в Туле с командой, где выступает Артем Дзюба и которая тоже решает свои задачи. Как команда готовится к этим встречам?
— Мы отдаем себе отчет в том, что нас ждут очень сложные матчи. Но вы знаете, мы привыкли к трудностям, которых последнее время было очень много. Вообще российский чемпионат оказался чрезвычайно тяжелым, здесь много команд, действующих в вязкой манере. Но у нас есть опыт противостоять таким клубам, а «Динамо» и «Арсенал» — не исключение. «Зенит» должен просто гнуть свою линию и играть в свой футбол.
— Вы не столь часто играете в чемпионате России. Что вы чувствуете, когда остаетесь на скамейке запасных? Как сильно это влияет на ваше настроение и игровой тонус?
— Конечно, мне это не нравится — как не нравится любому другому игроку, не выходящему на поле. Поверьте, любой профессиональный футболист, в какой бы лиге он не выступал, хочет играть как можно чаще. Такие ситуации накладывают дополнительные сложности не только на игроков, но и на тренеров, которым необходимо быть очень осторожными в своем выборе. Они должны выбирать именно лучших и наиболее подготовленных игроков к данной конкретной игре. Нам же, мне и другим иностранцам, остается только много работать и доказывать тренеру, что именно мы достойны сыграть сегодня, через неделю и так далее.
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