Матиас Краневиттер: «Лимит? Мне и другим иностранцам остается доказывать, что мы достойны играть»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сказал, что не обращает особого внимания на критику со стороны болельщиков. Также аргентинский хавбек отметил, что команду на этой неделе ожидают непростые игры в чемпионате России против «Динамо» и тульского «Арсенала».

— Последнее время игра «Зенита» подвергается критике за бледную, по мнению болельщиков, игру, и низкую результативность. Как вы воспринимаете эту критику?

— Скажу так: в футболе возможно всякое. Например, не удалось реализовать моменты, и игра завершилась совсем не так, как должны была завершиться по логике событий, — цитирует Bobsoccer Краневиттера. — На самом деле мы не обращаем на критику особого внимания. Нам важно побеждать, играть с высоко поднятой головой и с предельной самоотдачей. А вот здесь нас упрекнуть не за что — мы стараемся действовать так в каждой игре.

— «Зениту» предстоит сложнейшая неделя — в среду матч с борющимся за выживание «Динамо», в воскресенье игра в Туле с командой, где выступает Артем Дзюба и которая тоже решает свои задачи. Как команда готовится к этим встречам?

— Мы отдаем себе отчет в том, что нас ждут очень сложные матчи. Но вы знаете, мы привыкли к трудностям, которых последнее время было очень много. Вообще российский чемпионат оказался чрезвычайно тяжелым, здесь много команд, действующих в вязкой манере. Но у нас есть опыт противостоять таким клубам, а «Динамо» и «Арсенал» — не исключение. «Зенит» должен просто гнуть свою линию и играть в свой футбол.

— Вы не столь часто играете в чемпионате России. Что вы чувствуете, когда остаетесь на скамейке запасных? Как сильно это влияет на ваше настроение и игровой тонус?

— Конечно, мне это не нравится — как не нравится любому другому игроку, не выходящему на поле. Поверьте, любой профессиональный футболист, в какой бы лиге он не выступал, хочет играть как можно чаще. Такие ситуации накладывают дополнительные сложности не только на игроков, но и на тренеров, которым необходимо быть очень осторожными в своем выборе. Они должны выбирать именно лучших и наиболее подготовленных игроков к данной конкретной игре. Нам же, мне и другим иностранцам, остается только много работать и доказывать тренеру, что именно мы достойны сыграть сегодня, через неделю и так далее.