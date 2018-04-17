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Сборная России обыграла Словению на чемпионате Европы U17
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Сборная России обыграла Словению на чемпионате Европы U17 

Чемпионат.com 1 час назад
Волейболистки юниорской сборной России одержали третью победу на чемпионате Европы U17, который проходит в Болгарии. В четвёртом туре группового этапа подопечные Светланы Сафроновой обыграли сборную Словении со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:12). Для соперниц россиянок это поражение стало вторым на турнире. Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины. Болгария Группа I. Четвёртый тур Словения — Россия — 1:3 (23:25, 18:25, 25:21, 12:25).
18 апреля сборная России, лидирующая в группе, сыграет с командой Венгрии.
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