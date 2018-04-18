«Локомотив» и «Ахмат» разошлись миром в Москве

В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Для «Локомотива» эта ничья стала первой в последних пяти матчах. В следующем туре команда примет на своём поле «Уфу», а «Ахмат» сыграет на выезде с московским «Спартаком»

«Локомотив» (56 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, имея преимущество в 6 очков над идущим следом «Спартаком», «Ахмат» (31) располагается на 10-й строчке.