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«Сельта» — «Барселона» — 2:2 (обзор)
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«Сельта» — «Барселона» — 2:2 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Барселоной» — 2:2.
Видео: «Сельта» — «Барселона».
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