Вальверде: «"Барселона" недовольна ничьей с «Сельтой», мы хотели победить»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью каталонцев в матче 33-го тура Примеры. К 82-й минуте встречи «Барселона» вела с преимуществом в один мяч, однако форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счет в матче, забив рукой, что осталось без внимания арбитра.

«Мы недовольны результатом, потому что мы хотели победить. Нас отделяют 2 победы от титула чемпиона, и нам хочется поскорее добиться их», — цитирует Вальверде Barcastuff.

До конца чемпионата «Барселоне» осталось провести 5 игр. Каталонцы опережают идущий вторым в турнирной таблице «Атлетико» на 12 очков, но у мадридского клуба есть матч в запасе.