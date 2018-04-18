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Вальверде: «"Барселона" недовольна ничьей с «Сельтой», мы хотели победить»
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Вальверде: «"Барселона" недовольна ничьей с «Сельтой», мы хотели победить» 

SPORT24.ru 18 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью каталонцев в матче 33-го тура Примеры. К 82-й минуте встречи «Барселона» вела с преимуществом в один мяч, однако форвард «Сельты» Яго Аспас сравнял счет в матче, забив рукой, что осталось без внимания арбитра.
«Мы недовольны результатом, потому что мы хотели победить. Нас отделяют 2 победы от титула чемпиона, и нам хочется поскорее добиться их», — цитирует Вальверде Barcastuff.
До конца чемпионата «Барселоне» осталось провести 5 игр. Каталонцы опережают идущий вторым в турнирной таблице «Атлетико» на 12 очков, но у мадридского клуба есть матч в запасе.
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