Ещё
Вальверде: недоволен результатом — «Барселона» хочет побыстрее выиграть титул
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальверде: недоволен результатом — «Барселона» хочет побыстрее выиграть титул 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью каталонцев в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).
«Мы недовольны исходом игры, потому что очень хотели победить. Нас отделяют всего 6 очков от чемпионского титула, поэтому нам хочется поскорее добиться их», — цитирует Вальверде Barcastuff.
До конца чемпионата «Барселоне» осталось провести 5 игр. Каталонцы опережают идущий вторым в турнирной таблице «Атлетико» на 12 очков, но у мадридского клуба есть матч в запасе (на выезде с «Реал Сосьедадом»).
Чемпионат.com: последние новости
«Динамо» СПб одолело «СКА-Неву» в первом матче финала Кубка Петрова Эксперты: «Краснодар» выиграет у тульского «Арсенала» во второй игре при Мусаеве «Локомотив» одержал вторую победу на Кубке Евразии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию82
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение