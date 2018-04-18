Вальверде: недоволен результатом — «Барселона» хочет побыстрее выиграть титул

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью каталонцев в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).

«Мы недовольны исходом игры, потому что очень хотели победить. Нас отделяют всего 6 очков от чемпионского титула, поэтому нам хочется поскорее добиться их», — цитирует Вальверде Barcastuff.

До конца чемпионата «Барселоне» осталось провести 5 игр. Каталонцы опережают идущий вторым в турнирной таблице «Атлетико» на 12 очков, но у мадридского клуба есть матч в запасе (на выезде с «Реал Сосьедадом»).