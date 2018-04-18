«Зенит» встретится с «Динамо» в Санкт-Петербурге

Стадион: «Санкт-Петербург»

"Зенит" в перенесённом матче 23 тура РФПЛ встретится с «Динамо». В чемпионате России идет нешуточная борьба за места в Лиге чемпионов, чемпионский титул уже фактически в руках «Локомотива» а вот на второе и третье места претендуют "Спартак" , «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». Самые большие шансы на серебряные медали у команды Карреры, у нее есть небольшой отрыв и самый легкий календарь ("Ахмат", «Амкар», «Ростов» и «Динамо»). У остальных трех команд шансы примерно одинаковы. ЦСКА предстоит сыграть очные встречи, как с «Зенитом», так и с «Краснодаром». «Быки» и питерцы, помимо игры с армейцами, померяются силами с лидером чемпионата «Локомотивом». Именно от этих матчей и будет зависеть судьба путевки в Лигу чемпионов. При этом лидерам необходимо набирать максимум очков в играх с середняками, вот только стабильностью ни одна команда похвастаться не может.

ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» регулярно теряют очки. Сине-бело-голубые и вовсе выиграли в этом году только две игры, да и те с минимальным счетом. В трех матчах с середняками питерцы играли 0:0, также уступили на своем поле «Краснодару». У команды большие проблемы в атаке, Кокорин травмирован, остальные игроки забивают крайне редко, а купленный у «Тосно» Заболотный и вовсе молчит. В этом плане, в который раз можно припомнить Манчини о том, что он отдал Дзюбу в «Арсенал», а также усилил «Краснодар», куда отправился Шатов.

"Динамо" барражирует в опасной зоне, команда всего на два очка опережает находящийся в зоне стыков «Амкар», но в целом у динамовцев благоприятный календарь в виде двух игр с аутсайдерами «Тосно» и «СКА-Хабаровском», где нужно набирать шесть очков и гарантировать себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Может «Динамо» удачно играть и против сильнейших команд страны, в чем убедился ЦСКА. С «Локомотивом» повторить этот трюк не удалось, но и с игры железнодорожники забили только один гол, остальные три влетели в ворота Шунина со штрафных, поэтому нельзя сказать, что команда Семина полностью переиграла соперника, выиграв 4:0.

Интересные факты противостояния:

Статистика встреч: 20 побед «Зенита», 14 ничьих, 9 побед «Динамо».

Матч первого круга завершился 0:0.

Дважды в истории противостояния «Зенит» проигрывал «Динамо» из-за технических поражений. В 2014 году при счете 2:4 в пользу московской команды фанаты «Зенита» выбежали на поле и устроили массовую драку, сорвав игру. То поражение стило питерцам чемпионства. В 2012 году при счете 1:0 в пользу «Динамо» фанаты «Зенита» забросали поле петардами и попали в голову Антону Шунину. Матч был прерван в конце первого тайма.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Лодыгин, Мевля, Иванович, Кришито, Жирков, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Полоз.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Морозов, Теттех, Соу, Ташаев, Панченко, Рауш, Марков.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»:

У «Зенита» есть проблемы с игрой первым номером, «Динамо» же хорошо играет на контратаках, быстрые фланговые игроки гостей могут доставить проблемы команде Манчини. Питерцы вряд ли смогут победить с большой разницей мячей, при этом возможна ничья.

Букмекеры предлагают на победу «Зенита» коэффициент 1.50, на ничью — 4.30, на «Динамо» — 7.20.

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