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Игнатьев: «Шинник» заслужил право сыграть в финале Кубка России
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Игнатьев: «Шинник» заслужил право сыграть в финале Кубка России 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал тот факт, что впервые с 2011 года в финале Кубка России будет играть представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По его мнению, в противостоянии «Авангард» — «Шинник» ярославская команда является фаворитом встречи.
"Шинник" уже не первый год является крепким представителем ФНЛ, способным «покусать» клубы высшего эшелона. Тренер Александр Побегалов имеет колоссальный опыт в нашем чемпионате и является патриотом ярославского клуба. Со своей командой он добивался максимальных результатов даже во времена, когда «Шинник» имел проблемы с финансированием. Он заслужил право сыграть в финале Кубка страны и побороться за трофей.
Но и «Авангард» — непростой соперник. Команда выбила из турнира ЦСКА, и просто так такой успех не случается. Так что это будет очень сложный матч двух клубов, пытающихся реализовать шанс, выпадающий довольно редко", — цитирует Игнатьева газета «Известия».
Матч «Авангард» — «Шинник» состоится 18 апреля в Курске.
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