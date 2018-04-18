Прогноз на матч Зенит — Динамо: москвичи не проиграют снова крупно

"Зенит" — «Динамо» Москва. Прогноз на перенесённый матч 23-го тура российской Премьер-лиги (18.04.2018, 19:30 мск).

В РФПЛ продолжается активная борьба за зону Лиги чемпионов. «Локомотив» уже фактически обеспечил себе путёвку в ЛЧ, и 4 других претендента вынуждены сражаться за оставшиеся 2 путёвки. Одним из этих претендентов является петербургский «Зенит», который в перенесённом матче 23-го тура сыграет дома со столичным «Динамо». Динамовцы также очень мотивированы в турнирном плане, желая обезопасить себя от возвращения в ФНЛ, так что поединок на «Крестовском» обещает быть очень интересным. Хотя букмекеры видят питерцев достаточно большим фаворитом, оценивая их победу коэффициентом 1.51.

Команда

"Зенит"

35:16 "Динамо"

24:27 "Зенит"

Команда Роберто Манчини не оправдала ожиданий в первые два месяца весенней части сезона. «Зенит» достаточно рано вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала немецкому «РБ Лейпцигу» (1:2, 1:1), а также нестабильно выступает на внутренней арене, рискуя второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов. В двух первых турах Премьер-лиги после зимней паузы питерцы сыграли вничью — с «Амкаром» (0:0) и «Ростовом» (0:0). Затем была выездная победа над «Уфой» (2:1), благодаря двум быстрым голам, но затем сразу последовало домашнее поражение от «Краснодара» (1:2). В прошлом же туре «Зенит» скромно обыграл дома одного из аутсайдеров чемпионата «Анжи» (1:0), благодаря единственному голу Дриусси, который он провёл ближе к концу первого тайма.

"Динамо" Москва

"Динамо" же после зимнего перерыва определённо радует своих болельщиков прогрессом, который в играх «бело-голубых» заметен невооружённым взглядом. Начался год для динамовцев двумя ничьими — в гостях с «Уфой» (1:1) и дома с «Краснодаром» (0:0), после чего подоспели и две победы кряду — дома над «Арсеналом» (2:1) и на выезде над ЦСКА (2:1). В прошлом туре «Динамо» практически на равных смотрелось в матче против лидера чемпионата «Локомотива», но всё же преимущество в классе соперника сказалось, да и удача была на стороне «железнодорожников», как итог — крупное поражение 0:4. Но с такой игрой москвичи вряд ли опустятся в таблице ниже 12-го места.

Где смотреть матч

Телеканал «Наш футбол» начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Зенит» — «Динамо» в 19:15 по московскому времени. В это же время уже будет доступна прямая текстовая трансляция этого поединка на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Зенит" имеет преимущество над «Динамо» по статистике очных противостояний: +21=14-10, разница мячей — 66:46. В последний раз динамовцы обыгрывали зенитовцев ещё в мае 2014-го года. С того времени было сыграно 5 матчей, 4 из которых выиграли «сине-бело-голубые». В первом круге нынешнего сезона в Химках была зафиксирована безголевая ничья 0:0.

Интересные факты

В последних шести турах «Зенит» победил лишь дважды (+2=3-1, 4:3);

"Зенит" не выигрывал два матча подряд в чемпионате с сентября 2017-го года;

"Зенит" обладает лучшей обороной чемпионата — 16 пропущенных голов;

"Зенит" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Динамо» (+4=1-0, 9:3);

"Динамо" выиграло лишь однажды в последних девяти выездных матчах (+1=4-4, 6:12);

Более 70% своих голов в чемпионате «Динамо» забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"