Защитник «Урала»: «"Спартак" атаковал большими силами, игра была очень сложной» 

Защитник «Урала» Вараздат Ароян поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака», завершившегося победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.
«Игра получилась очень сложной. «Спартак» атаковал большими силами, однако мы сумели уверенно защищаться, использовать наши возможности и заработать очень важные для нас три очка.
После матча меня похвалил главный тренер «Урала» Александр Тарханов? Всегда приятно слышать хорошие слова от тренера, особенно после таких важных матчей. Делаю все, чтобы оправдать доверие тренера и приносить пользу моей команде», — цитирует Арояна.