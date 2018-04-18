Защитник «Урала»: «"Спартак" атаковал большими силами, игра была очень сложной»

Защитник «Урала» Вараздат Ароян поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака» , завершившегося победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.

«Игра получилась очень сложной. «Спартак» атаковал большими силами, однако мы сумели уверенно защищаться, использовать наши возможности и заработать очень важные для нас три очка.