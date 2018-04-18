Ещё
Защитник «Урала»: «"Спартак" атаковал большими силами, игра была очень сложной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Урала»: «"Спартак" атаковал большими силами, игра была очень сложной» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Урала» Вараздат Ароян поделился впечатлениями от домашнего матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака», завершившегося победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.
«Игра получилась очень сложной. «Спартак» атаковал большими силами, однако мы сумели уверенно защищаться, использовать наши возможности и заработать очень важные для нас три очка.
После матча меня похвалил главный тренер «Урала» Александр Тарханов? Всегда приятно слышать хорошие слова от тренера, особенно после таких важных матчей. Делаю все, чтобы оправдать доверие тренера и приносить пользу моей команде», — цитирует Арояна.
SPORT24.ru: последние новости
Марков: «В матче с «Зенитом» хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ» Волейболистки московского «Динамо» вновь победили одноклубниц из Казани в финале женской Суперлиги Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер», возродив чемпионскую интригу в УПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение